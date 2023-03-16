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Трансферы

Сегодня, 00:36

Агент Кухты рассказал, вернется ли футболист в «Локомотив» после аренды в «Спарте»

Галина Глазко
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Агент форварда пражской «Спарты» Яна Кухты Милан Мартинович рассказал, вернется ли футболист в московский «Локомотив» после аренды.

«Будущее моего клиента прояснится ближе к лету. Сейчас еще рано говорить, вернется ли он в «Локомотив» или продолжит карьеру в Чехии. Сейчас у Яна все хорошо в «Спарте», клуб примет окончательное решение в мае. Тогда все и будет ясно», — приводит слова Мартиновича «РБ Спорт».

В июле 2022 года Кухта перешел в годичную аренду в пражскую «Спарту».

В текущем сезоне 26-летний чешский форвард провел в составе «Спарты» 22 матчей во всех турнирах, отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,2 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-budushhee-kuhty-proyasnitsya-blizhe-k-letu-sparta-primet-okonchatel-noe-reshenie-v-mae/
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спарта (Прага)
Ян Кухта
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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