Агент Кухты рассказал, вернется ли футболист в «Локомотив» после аренды в «Спарте»

Агент форварда пражской «Спарты» Яна Кухты Милан Мартинович рассказал, вернется ли футболист в московский «Локомотив» после аренды.

«Будущее моего клиента прояснится ближе к лету. Сейчас еще рано говорить, вернется ли он в «Локомотив» или продолжит карьеру в Чехии. Сейчас у Яна все хорошо в «Спарте», клуб примет окончательное решение в мае. Тогда все и будет ясно», — приводит слова Мартиновича «РБ Спорт».

В июле 2022 года Кухта перешел в годичную аренду в пражскую «Спарту».

В текущем сезоне 26-летний чешский форвард провел в составе «Спарты» 22 матчей во всех турнирах, отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,2 миллиона евро.