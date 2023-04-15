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Трансферы

Сегодня, 15:22

Агент Гюндогана опроверг переход футболиста в «Барселону»

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Илхан Гюндоган, дядя и агент Илкая Гюндогана опроверг слухи о переходе полузащитника из «Манчестер Сити» в «Барселону» в следующем сезоне.
«Меня удивляет, откуда уже столько недель берутся истории о закрытой сделке. До сих пор нет соглашения ни с одним клубом. Еще не решено, где Илкай будет играть в следующие несколько лет», — приводит слова агента AS.

Контракт 32-летнего немца с «Манчестер Сити» рассчитан до конца этого сезона. Он провел 26 матчей в текущем сезоне АПЛ, отличившись 4 голами и 3 голевыми передачами.

Илкай Гюндоган
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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