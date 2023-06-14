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Трансферы

Сегодня, 09:15

Агент Гюнтера заявил, что защитник может перейти в ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Корай Гюнтер.
Фото Global Look Press
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Агент Эрсин Акан, представляющий интересы защитника «Вероны» Корая Гюнтера, который с зимы находится в аренде в «Сампдории», рассказал «СЭ» о возможном продолжении карьеры игрока в РПЛ.

Ранее Legalbet сообщил, что Гюнтер сомневается в переходе в ЦСКА из-за позиции супруги и возможных политических проблем.

«Гюнтер может перейти в ЦСКА. Его жена родила ребенка, и с ним все в порядке, они находятся вместе. ЦСКА — это большой клуб, который подходит игроку. Кораю нравится Москва», — сказал Акан «СЭ».

В текущем сезоне Гюнтер провел 24 матча в серии А, отметившись голом и результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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