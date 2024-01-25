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Сегодня, 09:33

Агент Гюнтера заявил, что защитник может перейти в «Локомотив»

Микеле Антонов
Корреспондент
Корай Гюнтер.
Фото Global Look Press
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Агент Эрсин Акан, представляющий интересы защитника «Вероны» Корая Гюнтера, ответил на вопрос «СЭ» о будущем футболиста и интересе «Локомотива» к игроку.

Ранее итальянский журналист Николо Скира сообщил, что переговоры по переходу Гюнтера в турецкий «Фатих Карагюмрюк» находятся на финальной стадии.

«Гюнтер близок к переходу в «Фатих Карагюмрюк»? Разговоры ведутся и с «Локомотивом», — сказал Акан «СЭ».

Первую половину сезона-2022/23 Гюнтер провел за «Верону», в январе 2023 года футболиста арендовала «Сампдория». В прошлом сезоне защитник провел 23 матча в чемпионате Италии, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

В сезоне-2023/24 29-летний турок ни разу не появлялся на поле в официальных матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1,2 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Верона
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сампдория
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