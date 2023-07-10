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Трансферы

Сегодня, 11:37

Агент Хаджикадунича: «В Англии нам говорили, что не хотят работать с российскими командами»

Алина Савинова
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Валид Фаур, агент защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, назвал причины, по которым ему не удалось оформить трансфер футболиста из российского клуба.

«Моей задачей было найти команду, которая бы заинтересовалась Деннисом и смогла удовлетворить финансовые запросы «Ростова». К сожалению, у меня не вышло. Клуб, который был в состоянии приобрести Денниса у «Ростова», базируется в Англии. Каждый раз, когда мы пытались что-то предпринять, нам говорили: «Мы не хотим работать с российскими клубами». Поэтому мне было крайне сложно договориться о трансфере», — приводит Metaratings.ru слова агента.

Хаджикадунич перешел в «Ростов» из «Мальме» летом 2018 года. За донскую команду футболист провел 69 матчей, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами. В марте 2022 года защитник приостановил контракт с ростовчанами, воспользовавшись разрешением ФИФА.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-khadzhikadunicha-v-anglii-nam-govorili-chto-ne-khotyat-rabotat-s-rossiiskimi-klubami-264934/
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Деннис Хаджикадунич
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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