Агент Хаджикадунича: «В Англии нам говорили, что не хотят работать с российскими командами»

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Валид Фаур, агент защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, назвал причины, по которым ему не удалось оформить трансфер футболиста из российского клуба.
«Моей задачей было найти команду, которая бы заинтересовалась Деннисом и смогла удовлетворить финансовые запросы «Ростова». К сожалению, у меня не вышло. Клуб, который был в состоянии приобрести Денниса у «Ростова», базируется в Англии. Каждый раз, когда мы пытались что-то предпринять, нам говорили: «Мы не хотим работать с российскими клубами». Поэтому мне было крайне сложно договориться о трансфере», — приводит Metaratings.ru слова агента.
Хаджикадунич перешел в «Ростов» из «Мальме» летом 2018 года. За донскую команду футболист провел 69 матчей, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами. В марте 2022 года защитник приостановил контракт с ростовчанами, воспользовавшись разрешением ФИФА.