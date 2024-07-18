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Сегодня, 13:25

Агент Худякова сообщил, что вратарь близок к переходу в австрийский «Штурм»

Даниил Худяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Представитель экс-голкипера «Локомотива» Даниила Худякова сообщил, что вратарь подпишет контракт с австрийским «Штурмом» в ближайшие дни.

«Даня Худяков наконец-то получил австрийскую визу. В ближайшее время, в 20-х числах, Даня вылетит в расположение «Штурма», с которым мы уже долгое время находимся на контакте. После чего он пройдет медосмотр и подпишет долгожданный контракт», — цитирует «Чемпионат» спортивного агента Вадима Шпинева.

Худяков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2023/24 голкипер не принял участия ни в одном официальном матче основной команды железнодорожников.

Футболист покинул команду по окончании сезона-2023/24 и стал свободным агентом.

Источник: «Чемпионат»
Даниил Худяков
Футбол
ФК Штурм
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