Агент Хвичи: «Мы хотим уйти из «Наполи». Он потеряет год, если останется в клубе»

Мамука Джугели, агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии заявил о желании футболиста сменить клуб этим летом.

«Мы хотим уйти из «Наполи», но сейчас ждем первого матча сборной Грузии на Евро-2024. У «Наполи» большие планы с Конте. Уверен, что команда вернется в Лигу чемпионов в следующем сезоне и будет бороться за скудетто, но это не значит, что Хвича хочет остаться. Я еще не обсуждал с ним это, для него самое главное сейчас — сборная.

Наша цель — попасть в команду, которая выступает в Лиге чемпионов. Самым худшим вариантом будет, если Хвича останется, тогда он потеряет целый год. Мы все волнуемся», — приводит Sport Imedi слова Джугели.

Хвича Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 23-летний грузин забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро. 1 июня издание L'Equipe сообщало, что игрок близок к переходу в «ПСЖ».