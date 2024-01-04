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Сегодня, 11:02

Агент Каземиро предложил «Аль-Насру» приобрести бразильца

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро ведет переговоры о переходе его клиента в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, утверждает журналист Руди Галетти.

По информации источника, представитель 31-летнего бразильца сам предложил услуги игрока «Аль-Насру». Кроме того, на хавбека претендует «Аль-Ахли».

Каземиро выступает за «МЮ» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел за команду 12 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Контракт игрока с манкунианцами рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Манчестер Юнайтед
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