Агент Керка подтвердил переход игрока в «Антверпен»

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Агент нападающего «Локомотива» Джирано Керка Освальд Снип в разговоре с «СЭ» подтвердил переход игрока в «Антверпен».
«Переходит ли Керк в Антверпен? Да, все верно», — сказал Снип «СЭ».
21 января «Локомотив» объявил об уходе Керка. Игрок покинул расположение команды на сборах в Абу-Даби (ОАЭ). Ранее «СЭ» сообщал, что 27-летний футболист с высокой долей вероятности может продолжить карьеру в бельгийском «Антверпене».
Керк выступал за «Локомотив» с сентября 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.
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