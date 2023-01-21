Агент Керка подтвердил переход игрока в «Антверпен»

Агент нападающего «Локомотива» Джирано Керка Освальд Снип в разговоре с «СЭ» подтвердил переход игрока в «Антверпен».

«Переходит ли Керк в Антверпен? Да, все верно», — сказал Снип «СЭ».

21 января «Локомотив» объявил об уходе Керка. Игрок покинул расположение команды на сборах в Абу-Даби (ОАЭ). Ранее «СЭ» сообщал, что 27-летний футболист с высокой долей вероятности может продолжить карьеру в бельгийском «Антверпене».

Керк выступал за «Локомотив» с сентября 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.