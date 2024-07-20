Агент Кингса Кангва: «Несколько команд из России сделали официальные предложения»

Нир Карин, агент полузащитника «Црвены Звезды» Кингса Кангва, рассказал, что у замбийца есть предложения от российских и зарубежных клубов.

— Правда, что у Кангва есть предложения от «Урала», «Пари НН» и махачкалинского «Динамо»?

— Да. Правда, что несколько команд из России сделали официальные предложения, — цитирует Sport24 Карина. — Еще у игрока есть варианты во Франции, Швейцарии, Бельгии, Турции, Израиле и Боснии. Кингсу нужно несколько дней для решения.

Ранее Кангва уже играл в России за тульский «Арсенал».