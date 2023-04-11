Агент Кокорина рассказал, когда станет известно о будущем футболиста

Агент Тимофей Бердышев рассказал о будущем своего клиента, футболиста «Фиорентины» Александра Кокорина, играющего на правах аренды за «Арис».

«У Кокорина контракт с «Фиорентиной»: Александр — игрок «Фиорентины». Лишь после окончания сезона будет понятно, что решат между собой «Арис» и «Фиорентина». Дальше клубы либо найдут совместное решение, либо не найдут», — приводит слова Бердышева «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась информация о возможном выкупе «Арисом» российского футболиста у «Фиорентины».

За 24 матча в составе кипрского «Ариса» 32-летний форвард забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач.