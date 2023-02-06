Агент Коновалова сообщил, что вратарем до перехода в «Тобол» интересовались «Левадиакос» и «Бейтар»

Джамал Акаев, агент российского вратаря Ивана Коновалова, прокомментировал переход своего клиента из шотландского «Ливингстона» в казахстанский «Тобол».

«Мы довольны условиями и другими моментами, отношением к игроку. «Тобол» четко понимает, зачем им нужен Иван. В последнюю неделю европейского трансферного окна у нас были варианты с клубом греческой Суперлиги «Левадиакосом» и израильским «Бейтаром». С ними мы немного не договорились», — приводит слова Акаева Metaratings.ru.

Коновалов выступал за «Ливингстон» с зимы 2022 года, он провёл за шотландский клуб 11 матчей. До этого он выступал в России за «Рубин» и «Урал». «Тобол» в прошедшем сезоне чемпионата Казахстана занял третье место.