Агент Крузе опроверг новость о том, что экс-форварда «Вольфсбурга» предлагали «Химкам» и «Торпедо»

Агент немецкого нападающего Макса Крузе Эрсин Акан в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что игрока предлагали российским «Химкам» и «Торпедо».

«Нет, это ложь. Мы не предлагали Крузе «Химкам» и «Торпедо», — сказал Акан «СЭ».

Ранее экс-спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин в комментарии Metaratings.ru сообщил, что нападающий, находящийся в статусе свободного агента готов приехать в Россию.

Крузе за карьеру также выступал в «Вердере», «Бремене», «Санкт-Паули», «Фрайбурге», менхенгладбахской «Боруссии» и «Фенербахче». С ноября 2022 года нападающий пребывает в статусе свободного агента.