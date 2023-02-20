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Трансферы

Сегодня, 15:46

Агент Крузе опроверг новость о том, что экс-форварда «Вольфсбурга» предлагали «Химкам» и «Торпедо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент немецкого нападающего Макса Крузе Эрсин Акан в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что игрока предлагали российским «Химкам» и «Торпедо».

«Нет, это ложь. Мы не предлагали Крузе «Химкам» и «Торпедо», — сказал Акан «СЭ».

Ранее экс-спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин в комментарии Metaratings.ru сообщил, что нападающий, находящийся в статусе свободного агента готов приехать в Россию.

Крузе за карьеру также выступал в «Вердере», «Бремене», «Санкт-Паули», «Фрайбурге», менхенгладбахской «Боруссии» и «Фенербахче». С ноября 2022 года нападающий пребывает в статусе свободного агента.

ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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Экс-нападающего «Вольфсбурга» Крузе предлагали «Химкам» и «Торпедо», игрок был готов ехать в РПЛ