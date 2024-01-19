Агент Ловата объяснил, почему игрок подписал контракт с «Ахматом»

Агент бразильского защитника Лукаса Ловата Леонардо Корначини рассказал, почему футболист принял решение перейти в «Ахмат».

«Мы с игроком выбрали «Ахмат», потому что это серьезный клуб, в котором работают очень правильные люди. Раньше я уже приводил игрока в грозненскую команду, Лео Жаба, и в «Ахмате» были очень профессиональны и корректны по отношению ко мне и игроку», — приводит слова агента Sport24.

«Ахмат» 18 января объявил о подписании с 27-летним бразильцем контракта до конца сезона-2026/27. Предыдущим клубом Ловата был братиславский «Слован».