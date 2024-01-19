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Сегодня, 12:49

Агент Ловата объяснил, почему игрок подписал контракт с «Ахматом»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Агент бразильского защитника Лукаса Ловата Леонардо Корначини рассказал, почему футболист принял решение перейти в «Ахмат».

«Мы с игроком выбрали «Ахмат», потому что это серьезный клуб, в котором работают очень правильные люди. Раньше я уже приводил игрока в грозненскую команду, Лео Жаба, и в «Ахмате» были очень профессиональны и корректны по отношению ко мне и игроку», — приводит слова агента Sport24.

«Ахмат» 18 января объявил о подписании с 27-летним бразильцем контракта до конца сезона-2026/27. Предыдущим клубом Ловата был братиславский «Слован».

Источник: Sport24
ФК Ахмат
Лукас Ловат
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