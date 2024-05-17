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17 мая, 23:26

Агент Дркушича: «К Ване действительно есть интерес со стороны российских клубов, а также из Европы»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица прокомментировал «СЭ» слухи об интересе российских клубов к 24-летнему футболисту. Ранее в СМИ появилась информация, что «Динамо», «Спартак» и ЦСКА интересуются Дркушичем.

«К Ване действительно есть интерес со стороны российских клубов, а также из Европы. Но я не хочу говорить названия клубов. Я ничего не знаю о том, чтобы «Сочи» договаривался с каким-либо клубом о возможном трансфере», — сказал Ратковица «СЭ».

В этом сезоне Дркушич провел 22 матча и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 3 миллиона евро.

ФК Сочи
Ваня Дркушич
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