Агент Жиго: «Нам нравится «Спартак», но пока он игрок «Марселя»

Агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы защитника «Марселя» Самуэля Жиго, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока. По информации La Tribune Olympienne, бывший защитник «Спартака» может покинуть «Марсель» ближайшим летом.

«Самуэль сейчас является игроком «Марселя». Нам нравится «Спартак», но пока он в «Марселе». Его будущее? Посмотрим в ближайшие несколько недель», — сказал Беншенафи «СЭ».

30-летний француз в этом сезоне провел за «Марсель» 33 матча и забил 3 мяча. На портале Transfermarkt отмечается, что соглашение Жиго с «провансальцами» действует до лета 2025 года.