Агент Монтеса не исключил перехода мексиканца в Россию

Агент Серхио Визуете, представляющий интересы защитника «Альмерии» Сесара Монтеса, оценил вероятность перехода своего клиента в РПЛ.

«На футбольном рынке до сентября может произойти все что угодно. В футболе всякое бывает — мы не закрываем двери для России», — цитирует агента «РБ Спорт».

Летом 2023 года в услугах мексиканца было заинтересовано «Динамо», но он в итоге перешел в «Альмерию». В минувшем сезоне 27-летний защитник провел 22 матча за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.