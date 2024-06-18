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Сегодня, 18:54

Агент Монтеса не исключил перехода мексиканца в Россию

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Серхио Визуете, представляющий интересы защитника «Альмерии» Сесара Монтеса, оценил вероятность перехода своего клиента в РПЛ.

«На футбольном рынке до сентября может произойти все что угодно. В футболе всякое бывает — мы не закрываем двери для России», — цитирует агента «РБ Спорт».

Летом 2023 года в услугах мексиканца было заинтересовано «Динамо», но он в итоге перешел в «Альмерию». В минувшем сезоне 27-летний защитник провел 22 матча за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Альмерия
Сесар Монтес
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