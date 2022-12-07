Агент нападающего «Хайдука» Ливая заявил, что игрок не принял бы предложение от российского клуба

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Хайдука» Марко Ливая, ответил на вопрос, принял бы футболист предложение от российского топ-клуба.

«Нет, не принял бы, Марко не интересны большие предложения из России, он хочет остаться в «Хайдуке», — цитирует «РБ Спорт» агента.

29-летний хорват выступает за «Хайдук» с февраля 2021 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Ливая принял участие в 21 матче за «Хайдук» во всех турнирах. Нападающий забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.