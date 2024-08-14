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Сегодня, 17:43

Агент нападающего «Лилля» Илича рассказал об интересе российских клубов к футболисту

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Андрей Илич.
Фото Global Look Press
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Ненад Асанович, агент нападающего «Лилля» Андрея Илича ответил на вопрос «СЭ» об интересе ЦСКА и «Краснодара» к футболисту.

Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Убойная Сила».

«Мне звонили многие клубы из России, но сейчас я не буду говорить о конкретных. Не думаю, что сейчас время говорить о трансфере. Мы с Андреем Иличем не можем говорить об этом, пока «Лилль» не решит, останется ли Андрей. Его желание, как и мое, его агента, заключается в том, чтобы Илич остался и попытался доказать, почему клуб выбрал именно его», — сказал Асанович «СЭ».

Илич перешел в «Лилль» в феврале 2024 года, форвард принял участие в 3 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего серба в 3 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Лилль
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