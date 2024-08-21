Агент форварда «Лилля» Илича: «Андрей останется в клубе. Предложения из РПЛ не поступали»

Ненад Асанович, агент нападающего «Лилля» Андрея Илича заявил, что футболист останется в французской команде.

Ранее появлялась информация об интересе к 24-летнему сербу со стороны ЦСКА и «Краснодара».

«В последние семь дней никто из российских клубов со мной на связь не выходил. Контакты были ранее, но сейчас ничего нет. Предложения в «Лилль» из РПЛ также не поступали. Все зависит от предложений, но мое мнение — Илич останется в «Лилле», — приводит Sport24 слова Асановича.

Илич перешел в «Лилль» в феврале 2024 года, форвард принял участие в 3 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего серба в 3 миллиона евро.