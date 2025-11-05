Агент нападающего «Лорьяна» Сумано рассказал о контактах с российскими клубами

5 ноября, 13:43
Агент нападающего «Лорьяна» Самбу Сумано Самуэль Аддад ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в ЦСКА.
«У меня довольно много контактов с заинтересованными российскими клубами, но я не могу комментировать подробнее», — сказал Аддад «СЭ».
Ранее Telegram-канал «Реализация Чалова» сообщил, что сенегальский форвард находится в шорт-листе армейцев на предстоящее зимнее трансферное окно.
В сезоне-2025/26 на счету футболиста 11 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 2 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего нападающего в 4 миллиона евро.
