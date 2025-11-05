Видео
5 ноября, 13:43

Агент нападающего «Лорьяна» Сумано рассказал о контактах с российскими клубами

Микеле Антонов
Корреспондент

Агент нападающего «Лорьяна» Самбу Сумано Самуэль Аддад ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

«У меня довольно много контактов с заинтересованными российскими клубами, но я не могу комментировать подробнее», — сказал Аддад «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Реализация Чалова» сообщил, что сенегальский форвард находится в шорт-листе армейцев на предстоящее зимнее трансферное окно.

В сезоне-2025/26 на счету футболиста 11 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 2 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего нападающего в 4 миллиона евро.

3

  • " 100% Инсайды "

    Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    05.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Дохрена рассказал)))

    05.11.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Лорьян
    ФК ЦСКА (Москва)
