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Агент Солари: «Возможно, скоро появится кто-то из Англии. «Спартак»? Мы еще ни с кем не договорились»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в «Спартак».

— Что с предложениями, которые были направлены по Солари на этой неделе?

— [Это] Бразилия, МЛС и, возможно, скоро появится кто-то из Англии.

— А со «Спартаком» ничего нет?

— Мы еще ни с кем не договорились.

8 января Кипершмид сообщил «СЭ», что больше, чем один клуб сделал предложение по Солари на этой неделе.

Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Контракт игрока рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего аргентинца в 7 миллионов евро.

2
ФК Ривер Плейт
ФК Спартак (Москва)
Пабло Солари
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