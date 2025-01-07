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Сегодня, 11:45

Агент нападающего «Ривер Плейт» Солари рассказал, что права на игрока принадлежат двум клубам

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, рассказал «СЭ», каким клубам принадлежат права на 23-летнего аргентинца.

7 января футбольный функционер Тимур Лепсая сообщил, что права на игрока принадлежат трем клубам: «Ривер Плейт», «Коло-Коло» и «Тальерес». Ранее в СМИ появилась информация об интересе ряда клубов РПЛ к футболисту.

«Права на Солари принадлежат двум клубам: «Ривер Плейт» и «Коло-Коло» из Чили. Но важно отметить, что решение по будущему футболисту решает только «Ривер Плейт», — сказал Кипершмид «СЭ».

Солари выступает за «Ривер Плейт» с 2022 года. Контракт игрока с «Ривер Плейт» рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинца в 7 миллионов евро.

Футбол
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