Агент нападающего «Ривер Плейт» Солари рассказал, что права на игрока принадлежат двум клубам

Сегодня, 11:45
Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, рассказал «СЭ», каким клубам принадлежат права на 23-летнего аргентинца.
7 января футбольный функционер Тимур Лепсая сообщил, что права на игрока принадлежат трем клубам: «Ривер Плейт», «Коло-Коло» и «Тальерес». Ранее в СМИ появилась информация об интересе ряда клубов РПЛ к футболисту.
«Права на Солари принадлежат двум клубам: «Ривер Плейт» и «Коло-Коло» из Чили. Но важно отметить, что решение по будущему футболисту решает только «Ривер Плейт», — сказал Кипершмид «СЭ».
Солари выступает за «Ривер Плейт» с 2022 года. Контракт игрока с «Ривер Плейт» рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинца в 7 миллионов евро.