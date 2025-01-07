Агент нападающего «Ривер Плейт» Солари рассказал, что права на игрока принадлежат двум клубам

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, рассказал «СЭ», каким клубам принадлежат права на 23-летнего аргентинца.

7 января футбольный функционер Тимур Лепсая сообщил, что права на игрока принадлежат трем клубам: «Ривер Плейт», «Коло-Коло» и «Тальерес». Ранее в СМИ появилась информация об интересе ряда клубов РПЛ к футболисту.

«Права на Солари принадлежат двум клубам: «Ривер Плейт» и «Коло-Коло» из Чили. Но важно отметить, что решение по будущему футболисту решает только «Ривер Плейт», — сказал Кипершмид «СЭ».

Солари выступает за «Ривер Плейт» с 2022 года. Контракт игрока с «Ривер Плейт» рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинца в 7 миллионов евро.