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Агент Ольмедо: «У Маркуса есть все качества, чтобы заиграть в России»

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Футбольный агент Хосе Луис Родригес рассказал, что опорный полузащитник эквадорского «Эль Насьоналя» Маркус Ольмедо хотел бы попробовать свои силы в России.

«У Маркуса есть все качества, чтобы заиграть в России. Он был одним из лучших центральных полузащитников в чемпионате Эквадора, становился чемпионом. Это серьезный футболист», — заявил Родригес «РБ Спорт».

В 2024 году Маркус Ольмедо провел 27 матчей за «Эль Насьональ» 27 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 500 тысяч евро.

Источник: «РБ Спорт»
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