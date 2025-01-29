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Сегодня, 13:25

Агент Солари — о возможной аренде в «Коло-Коло»: «Перестаньте читать глупости, от них вам станет дурно»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об ультиматуме по поводу возможной аренды футболиста в «Коло-Коло» в случае неудачных переговоров по трансферу в Европу.

«Перестаньте читать глупости, от них вам станет дурно», — сказал Кипершмид «СЭ».

Ранее журналист Робинсон Флорес сообщил, что «Ривер Плейт» отправит Солари в годичную аренду в чилийский «Коло-Коло» в случае неудачи по поводу трансфера футболиста в европейский клуб.

Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Всего за клуб он отыграл 109 матчей, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач. Соглашение 23-летнего вингера с аргентинским клубом истекает в конце 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Солари в 7 миллионов евро.

ФК Коло-Коло
ФК Ривер Плейт
Пабло Солари
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