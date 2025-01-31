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Сегодня, 17:26

Агент Солари подтвердил, что игрок не тренируется с «Ривер Плейт»: «Но сделка еще не закрыта»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе игрока в «Спартак».
Ранее издание TNT Sports сообщило, что Солари больше не тренируется с «Ривер Плейт».

«Солари действительно не тренируется вместе с командой. Но сделка еще не закрыта», — сказал Кипершмид «СЭ».

Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Всего за клуб он отыграл 109 матчей, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач. Контракт 23-летнего вингера с аргентинским клубом истекает в конце 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Солари в 7 миллионов евро.

4
ФК Ривер Плейт
ФК Спартак (Москва)
Пабло Солари
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