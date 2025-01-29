Агент Солари заявил о готовности игрока перейти в «Спартак»: «Если между клубами будет достигнута договоренность»

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о желании 23-летнего аргентинца перейти в московский клуб.

Ранее журналист Сезар Луис Мерло сообщил, что москвичи предложили руководству «Ривер Плейт» за переход аргентинца 12 миллионов евро.

«Хочет ли Солари перейти в «Спартак»? Да, он готов к переезду в Россию. Только если между клубами будет достигнута договоренность», — сказал Кипершмид «СЭ».

Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Всего за клуб он отыграл 109 матчей, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач. Соглашение 23-летнего вингера с аргентинским клубом истекает в конце 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Солари в 7 миллионов евро.