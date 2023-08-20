Агент Паулиньо заявил, что ситуация с переходом форварда в ЦСКА не продвигается

Агент Педро Мендеш высказался о возможном трансфере нападающего Спортинга" Паулиньо в ЦСКА.

«На сегодня никаких подвижек нет, ситуация остается без изменений», — цитирует «РБ Спорт» Мендеша.

В прошлом сезоне Паулиньо провел 38 матчей за «Спортинг», в которых забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. В этом сезоне 30-летний форвард в двух первых матчах чемпионата Португалии забил три из пяти голов «Спортинга», два из них — победные

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 миллиона евро.

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