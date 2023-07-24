Барбоза — о Мбаппе в «Аль-Хиляле»: «Все знают, что его мечта — «Реал Мадрид»

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал «СЭ» новость о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Клиана Мбаппе в саудовский «Аль-Хиляль».

«Чисто теоретически это возможно. Но все знают, что мечта Мбаппе — это «Реал Мадрид». Он не хочет оставаться в «ПСЖ», а желает исполнить детскую мечту. Килиан — молодой игрок, который скоро может стать лучшим в мире. Переезд в Саудовскую Аравию поставит крест на все его цели», — сказал Барбоза «СЭ».

Ранее CBS сообщал, что саудовский клуб предлагает Мбаппе контракт на один год с зарплатой 700 млн евро за сезон, после чего Килиан сможет бесплатно уйти в «Реал» летом 2024 года.