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Трансферы

7 сентября, 15:01

Агент Педриньо высказался о возможном переходе игрока в «Локомотив»

Артем Бухаев
Корреспондент

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Америки» Педриньо, отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Локомотив».

«Я ничего не слышал об интересе к Педриньо. У меня нет информации для вас. У нас сегодня праздник в Бразилии, ничего не могу сказать», — сказал Гарсия «СЭ».

В этом сезоне Педриньо провел 19 матчей за команду, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

В «Америку» он перешел в феврале этого года из «Ред Булл Брагантино» на правах аренды. Контракт хавбека истекает в декабре 2022 года. Его трансферная стоимость — 1,8 миллиона евро.

Трансферное окно закроется в России 8 сентября.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Педриньо
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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