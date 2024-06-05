Агент Пепа Бьеля: «Россиия? Если будет интерес, то это одна из наших опций»

Агент полузащитника «Олимпиакоса» Пепа Бьеля Томеу Риуторд рассказал, что игрок может продолжить карьеру в России.

«Будущее Бьеля? Пока ничего не решено, конкретики никакой нет. Россиия? Если будет интерес, то это одна из наших опций. Но сейчас мы ждем решения «Олимпиакоса» по поводу Пепа», — цитирует «РБ Спорт» Риуторда.

В сезоне-2023/24 Бьель провел за «Олимпиакос» 20 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи. Зимой он перебрался в «Аугсбург» на правах аренды, где сыграл 11 матчей, не отметившись результативными действиями.