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Сегодня, 18:14

Агент полузащитника «Браги» Орты об интересе ЦСКА: «По Андре были предложения от российских клубов»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Витор Гонсалвеш, представляющий интересы полузащитника «Браги» Андре Орты, прокомментировал «СЭ» новость об интересе ЦСКА к своему клиенту.

Ранее телеграм-канал «Убойная сила» сообщил, что ЦСКА изучает кандидатуру Орты.

«Не можем называть клубы. Но это правда, что по Андре были предложения от российских команд. Переезд игрока в Россию все еще возможен», — сказал Гонсалвеш «СЭ».

Действующее соглашение 27-летнего Орты с «Брагой» рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

ФК Брага
ФК ЦСКА (Москва)
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