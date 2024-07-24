Агент Мансини: «Россия? Никто не рассматривает такой вариант сейчас»

Габриэль Литтери, агент полузащитника «Панатинаикоса» Даниэля Мансини, рассказал о будущем своего клиента.

«Сейчас вариант с переходом в российский клуб никто не рассматривает. Даниэль не поедет в Россию», — приводит слова Литтери «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 27-летний Мансини провел за «Панатинаикос» 48 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 3 миллиона евро. Контракт с греческим клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.