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Агент полузащитника загребского «Динамо» Сучича оценил вероятность перехода игрока в «Зенит»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Асхат Идризович, агент полузащитника загребского «Динамо» Петара Сучича оценил вероятность перехода своего клиента в «Зенит».

«На данный момент запросов из России по Сучичу не было. Но много запросов от больших европейских команд. Петар — очень молодой и популярный футболист, в будущем он будет играть в серьезном европейском клубе.
Что, если придет «Зенит» и предложит хорошие деньги? Все будет зависеть от решения самого игрока, от того, что он хочет. Ему принимать решение. Лично я не имею ничего против предложений из России», — приводит «РБ Спорт» слова Идризовича.

Сучич перешел в загребское «Динамо» в январе 2022 года. В сезоне-2024/25 20-летний босниец забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 11 матчах за команду во всех турнирах.

Источник: РБ Спорт

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