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Сегодня, 14:50

Агент Помазуна рассказал, что вратарь не намерен переходить в «Ахмат»

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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, рассказал, что игрок не рассматривает «Ахмат» в качестве варианта продолжения карьеры.

«Ахмат»? Могу сказать только то, что этот вариант мы не рассматривали. У Ильи есть варианты в России и за границей, в данный момент ничего исключать нельзя. В ближайшие дни может появиться что-то более конкретное», — заявил Сафонов.

Ранее сообщалось, что 27-летний Помазун был интересен «Ахмату», но переговоры между клубом и игроком не состоялись.

В сезоне РПЛ-2023/24 Помазун выступал в аренде за «Урал», проведя 34 матча и пропустив 50 мячей. Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 2 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Илья Помазун
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сафонов
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