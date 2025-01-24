Агент потенциального новичка «Локомотива» Годоя допустил переезд игрока в РПЛ

Эрнан Баньято, агент футболиста болгарского «Берое» Леандро Годоя, сообщил, что его клиент может перейти в один из российских клубов.

Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему футболисту со стороны московского «Локомотива».

«К Леандро есть предметный интерес из России, он готов приехать в РПЛ, это опция для нас. С кем ведем переговоры? Есть много клубов, в том числе из Москвы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сказал агент «РБ Спорт».

В 18 матчах текущего сезона Годой забил 12 мячей и отдал 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.