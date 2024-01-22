Агент Радмановаца: «Предложение из Франции есть, но мы хотели бы продолжить выступать в «Балтике»»

Футбольный агент Боян Минич, представляющий интересы защитника «Балтики» Николы Радмановаца, рассказал о вариантах продолжения карьеры сербского футболиста.

Ранее сообщалось, что Радмановац может продолжить карьеру во французской лиге 1.

«У Николы действительно есть официальное предложение из Франции, от хорошего клуба. В то же время мы общаемся с «Балтикой» о возможном продлении контракта. В течение десяти дней должно быть окончательное решение. Радмановац реально счастлив в России, ему нравится страна, люди, Калининград. У него отличные отношения с Игнашевичем, тренер относится с уважением. Предложение есть, но мы хотели бы продолжить в «Балтике», — приводит слова Минича «РБ Спорт».

Радмановац выступает за «Балтику» с июля 2022 года. Его контракт с калининградским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 750 тысяч евро.

В этом сезоне 26-летний Радмановац провел за «Балтику» 23 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.