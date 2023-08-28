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Сегодня, 12:11

Агент Щенникова подтвердил информацию, что игрок тренируется с «Торпедо»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Георгия Щенникова Сергей Пушкин в комментарии для «СЭ» подтвердил информацию, что защитник тренируется с московским «Торпедо».

Ранее об этом сообщало издание Metaratings.ru.

«Георгий действительно тренируется с «Торпедо» и поддерживает там форму. Контракта с клубом у нас нет. Ведутся ли переговоры? Пока без комментариев», — сказал Пушкин «СЭ».

Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона-2022/23 в связи с истечением срока действия контракта. Он выступал за армейцев с 2008 года. Всего 32-летний защитник провел 367 матчей в составе московской команды, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.

По итогам прошлого сезона «Торпедо» вылетело из РПЛ. На данный момент команда занимает 7-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 10 очков за 6 туров.

Георгий Щенников
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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