Агент Шимича рассказал, что игрок открыт для предложений из России

Футбольный агент Боян Остожич рассказал об интересе «Крылье Советов» к нападающему «Войводины» Велько Шимичу.

«Летом был интерес из Самары, «Крылья Советов» отправили в «Войводину» официальное и очень хорошее предложение. Однако сербы не захотели его отпускать, так как он является ключевым игроком клуба. Однако теперь летом он станет свободным агентом и трансфер будет осуществить намного проще. Велько открыт для предложений из России, хотя к нему много интереса из разных европейских стран. Что важно, его стоимость будет составлять ноль. Вернутся ли к переговорам «Крылья»? Сложно сказать, они проявляли интерес уже почти год назад, многое могло измениться за это время. Мы готовы разговаривать со всеми клубами, которые проявят заинтересованность», — цитирует «РБ Спорт» Остожича.

В этом сезоне Шимич сыграл 25 матчей, забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.