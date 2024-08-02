Агент Шпинев рассказал, что Антон Миранчук все еще может перейти в ПАОК

Футбольный агент Вадим Шпинев, который представляет интересы полузащитника Антона Миранчука, ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в греческий ПАОК.

«Сейчас Миша Прокопец находится в Салониках и будет общаться с ПАОК. Он имеет от нас все полномочия. Это наш партнер, близкий партнер. Переговорит с тренером, спортивным директором и президентом клуба, передаст всю закрытую информацию и все нюансы, которые будут за и против. Но именно сейчас никакого перехода нет. Пока даже переговоров не состоялось», — цитирует Шпинева Metaratings.

28-летний Миранчук покинул «Локомотив» в статусе свободного агента, его контракт с московским клубом истек в конце прошлого сезона. В сезоне-2023/24 полузащитник сыграл за железнодорожников 38 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.