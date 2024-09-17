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Агент Шпинев: «Будь у Джикии грузинский паспорт, он смог бы найти клуб за границей. Россиян не хотят брать»

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Футбольный агент Вадим Шпинев рассказал о трудностях перехода российских футболистов в европейские клубы на примере трансферов братьев Алексея и Антона Миранчуков.

«Европейским клубам русские футболисты не нужны из-за ситуации с СВО. Вы бы знали, сколько я стран обошел за лето и в лучшем случае слушал фразу: «Да, мы посмотрим». Испанским, немецким и итальянским чемпионатам мы просто не нужны. Получается то, что получается. Есть у Джикии русский паспорт, а будь грузинский — все было бы по-другому. Как минимум, могли бы поехать в Эмираты. А как видят, что человек русский, то сразу человек второго сорта.

Русские топ клубы покупают нидерландцев, немцев и итальянцев, но сейчас чисто весь мир против нас! В том числе и в футболе. Вы не представляете, сколько работы и силы потратили с компанией Sila Миши Прокопца, чтобы парней трудоустроить (братьев Миранчуков — Прим. «СЭ»). Постоянная связь была, для меня самое сложное трансферное окно", — цитирует Шпинева Metaratings.

В летнее трансферное окно Антон Миранчук стал игроком швейцарского «Сьона», а его брат Алексей перешел из «Аталанты» в клуб МЛС «Атланта Юнайтед».

Источник: Metaratings
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
Георгий Джикия

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