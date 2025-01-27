Агент Сильянова: «Маловероятно, что Александр сменит клуб этой зимой»

Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова, поделился мнением о будущем своего клиента. Ранее СМИ сообщили об интересе к футболисту со стороны «Динамо».

«Будущее Александра? Сейчас он игрок «Локомотива», думаю, что его трансфер в другой клуб этой зимой маловероятен. Хотя в футболе всякое бывает, нельзя ничего исключать. Что касается интереса «Динамо», то мне об этом ничего не известно. Со мной никто из «Динамо» не общался», — цитирует «РБ Спорт» Кузьмичева.

В этом сезоне 23-летний Сильянов провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт защитника с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2026 года. Стоимость Сильянова оценивается порталом Transfermarkt в 6 миллионов евро.