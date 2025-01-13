Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 18:31

Агент Солари: «Иностранные клубы двигаются в переговорах быстрее «Спартака»

Telegram Дзен

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы полузащитника «Ривер Плейт» Пабло Солари, рассказал об интересе иностранных клубов к своему клиенту. Ранее СМИ сообщали о возможном переходе 23-летнего аргентинца в «Спартак».

Манфред Угальде, Виллиан Жозе и&nbsp;Ваня Дркушич. Виллиан Жозе уедет в Бразилию, а Угальде — во Францию? Кого возьмут «Зенит» и «Спартак»? Онлайн-таблица трансферов РПЛ

«Барко рассказывал Солари хорошие вещи о «Спартаке», но другие иностранные клубы двигаются гораздо быстрее в переговорах по Солари, чем «Спартак», — приводит Metaratings.ru слова Кипершмида.

Солари играет за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Всего за клуб футболист провел 109 матчей, забил 30 голов и сделал 17 результативных передач.

Контракт полузащитника с аргентинским клубом заканчивается в конце 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Солари в 7 миллионов евро.

Источник: metaratings.ru
2
ФК Ривер Плейт
ФК Спартак (Москва)
Пабло Солари
Читайте также
Встреча с Промесом назначена, связи Станковича приведут в клуб звезду. Что происходит в «Спартаке»
Польская актриса Барбара Рыльска умерла в возрасте 88 лет
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
ИИ рассчитал шансы Даниила Медведева на выход в финал Australian Open-2025
Британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
ВС РФ сдержали танки ВСУ в Курской области с помощью дронов
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Лунев заявил, что у «Динамо» есть все для победы в РПЛ в этом сезоне
Полузащитник «Ростова» Глебов оценил свою игру в 2024 году
Тюкавин рассказал, как встретил в отпуске Модрича
Агент подтвердил интерес ЦСКА к форварду «РБ Брагантино» Алеррандро
Источник: защитником «Ростова» Черновым интересуются два клуба РПЛ и команда из Казахстана
Дочерняя компания Ростеха подала иск к «Крыльям Советов» на 897 миллионов
Сегодня
Вчера
Неделя