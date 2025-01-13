Агент Солари: «Иностранные клубы двигаются в переговорах быстрее «Спартака»

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы полузащитника «Ривер Плейт» Пабло Солари, рассказал об интересе иностранных клубов к своему клиенту. Ранее СМИ сообщали о возможном переходе 23-летнего аргентинца в «Спартак».

«Барко рассказывал Солари хорошие вещи о «Спартаке», но другие иностранные клубы двигаются гораздо быстрее в переговорах по Солари, чем «Спартак», — приводит Metaratings.ru слова Кипершмида.

Солари играет за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Всего за клуб футболист провел 109 матчей, забил 30 голов и сделал 17 результативных передач.

Контракт полузащитника с аргентинским клубом заканчивается в конце 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Солари в 7 миллионов евро.