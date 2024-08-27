Агент Тикнизяна: «От «Севильи» было официальное предложение «Локомотиву»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Севилья» предлагает «Локомотиву» за Тикнизяна 5 миллионов евро в рассрочку на 2 года, сразу после сезона в бесплатной аренде с необязательным выкупом.

«От «Севильи» было официальное предложение в «Локомотив». Что подтвердил и сам клуб. Уйдет ли в летнее трансферное окно? Без комментариев», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2024/25 Тикнизян сыграл в 7 матчах, забил 2 мяч и отдал 1 голевую передачу.

Контракт 25-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.