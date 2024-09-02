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Сегодня, 10:00

Агент Ундера не подтвердил слухи о переходе игрока в «Спартак»

Дженгиз Ундер в сборной Турции.
Фото Global Look Press
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Футбольный агент Утку Ченикли, представляющий интересы нападающего «Фенербахче» Дженгиза Ундера, ответил на вопрос о возможном трансфере своего клиента в «Спартак».

Ранее турецкие СМИ сообщали, что красно-белые сделали стамбульскому клубу предложение о покупке форварда за 8 миллионов евро.

««Спартак»? Я не готов комментировать это. Готов ли Ундер поехать в Россию? Повторюсь, не могу комментировать», — цитирует Ченикли «РБ Спорт».

27-летний Ундер выступает за «Фенербахче» с лета 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 24 матча в чемпионате Турции, забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
ФК Фенербахче
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