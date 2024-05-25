Агент защитника «Лиона» Адриэлсона: «Россия? Завтра будет больше ясности»

Агент Леонардо Корначини, представляющий интересы бразильца Адриэлсона, заявил, что в воскресенье, 26 мая, встретится с владельцем «Лиона» и обсудит будущее игрока.

Как ранее сообщалось, российские клубы проявляют интерес к 26-летнему центральному защитнику французского клуба.

«Завтра я встречаюсь с владельцем «Лиона», тогда будет больше ясности», — завил Корначини «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Адриэлсон сыграл 3 матча во всех турнирах, не отметивщись результативными дейсвтиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.