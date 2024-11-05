Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 00:19

Агент Жиго исключил аренду француза в российский клуб

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы защитника «Лацио» Самюэля Жиго, отметил, что зимой игрок не перейдет в российский клуб.

«Аренда в Россию этой зимой невозможна», — цитирует «РБ Спорт» Беншенафи.

31-летний француз летом перешел из «Марселя» в «Лацио». Однако за римский клуб в этом сезоне он сыграл всего 3 матча.

С июля 2018 года по январь 2022-го футболист выступал за московский «Спартак». За красно-белых он провел 110 матчей, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
Самюэль Жиго
Футбол
ФК Лацио

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Станковича опять критикуют. Что происходит в «Спартаке» после победы над ЦСКА
Инфекционист назвал симптомы вируса Коксаки
Роднина ответила Дюамель за призыв ужесточить правила для фигуристов из России
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 голов
Губернаторы Ростовской и Тамбовской областей объявили об уходе в отставку
Кнайсль указала на высокий уровень безопасности жизни в России
Сегодня
Вчера
Неделя