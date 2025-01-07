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Агент Жиго: «Никто из России не звонил, никаких контактов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Мохамед Беншенафи рассказал, что у него не было переговоров с российскими клубами по поводу трансфера Самюэля Жиго, который сейчас выступает за «Лацио».

«Никто из России не звонил, никаких контактов. Самуэль — игрок «Лацио» и сосредоточен на выступлениях за этот клуб», — цитирует «РБ Спорт» Беншенафи.

В этом сезоне 31-летний француз сыграл 11 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

Француз с 2018 по 2022 год выступал за «Спартак»: 110 матчей, 10 голов и 5 результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
Самюэль Жиго
Футбол
ФК Лацио
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