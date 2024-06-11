«Аль-Ахли» готов выкупить Осимхена у «Наполи» за 120 миллионов евро

«Аль-Ахли» интересуется нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном, сообщает Il Mattino.

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии готов активировать опцию выкупа 25-летнего нигерийца за 120 миллионов евро. При этом неизвестно, согласится ли на переход сам футболист, на которого также претендуют «ПСЖ», «Челси» и «Арсенал».

Осимхен выступает за «Наполи» с сентября 2020 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 17 голов и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро.