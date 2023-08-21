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Сегодня, 20:06

«Аль-Ахли» предложил 32 миллиона евро за хавбека «Атлетико» Родриго де Пауля

Руслан Минаев
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«Аль-Ахли» собирается оформить трансфер полузащитника «Атлетико» Родриго де Пауля, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, саудовский клуб сделал предложение мадридцам в размере 32 миллионов евро. Переговоры между клубами продолжаются.

У «Аль-Ахли» ранее не получилось оформить переход хавбека «Наполи» Петра Зелиньски.

Контракт де Пауля с «Атлетико» действует до лета 2026 года. 29-летний аргентинец в прошлом сезоне провел за клуб 38 матчей, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.

ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Атлетико
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